■地盤ＨＤ 1,340円(+292円、+27.9％) 地盤ネットホールディングス [東証Ｓ]が5日続急騰。今月9日に元芸人で著名投資家の井村俊哉氏が代表を共同で務めるＫａｉｈｏｕ（東京都港区）が地盤ＨＤの大株主に浮上したことが明らかになり、前日まで4営業日連続でストップ高と急騰劇を演じていた。地盤ＨＤは16日の取引終了後、Ｋａｉｈｏｕとの間で戦略的連携の可能性についての協議を開始したと発表。これを支援材料