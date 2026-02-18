◇練習試合巨人3―3ロッテ（2026年2月17日沖縄セルラー）沖縄出身の巨人のドラフト3位左腕・山城（亜大）が地元ファンを沸かせた。プロ初の対外試合に先発し、2回2安打無失点、1三振と好投。拍手と指笛が降り注ぐ中マウンドを降りると、「理想的な感じでいけました」と表情を緩めた。初回は先頭・高部に2球続けて直球が外れた。頭が真っ白になりかけたが「打たれてもいいから真ん中で勝負した」。気持ちを立て直し、この