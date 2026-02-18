◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日ミラノ・スピードスケート競技場）団体追い抜きが17日に行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）佐藤綾乃（29＝ANA）堀川桃香（22＝富士急）野明花菜（21＝立大）の日本女子は準決勝でオランダに敗れ、3位決定戦では米国に勝って銅メダルを獲得した。3大会連続の表彰台。高木は今大会3個目、通算10個目のメダル獲得となった。日本選手団の今