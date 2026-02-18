ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の最優秀選手賞（MVP）は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が受賞。満票での選出に「世界戦4試合をこなし、あまり経験のできない一年になった」と充実感をにじませた。約1年前同様のサプライズ発言も飛び出した。昨年3月の表彰式の壇上、中谷に今年5月の東京ドームでの対戦を予告した。この日は「1年前ここでビッ