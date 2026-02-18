西武の渡辺がブルペンで習得中のスイーパーを交えて50球を投じた。計測ではスイーパーは平均値以上の曲がり幅だったといい「今日は合格点。自信を持って投げられるかなと思う」と新たな武器に加わりそうだ。昨季も投げていたが「1試合に数球程度」と持ち球とは言い難かった。「優先順位は低かった。今日の感じで投げられたら優先順位は上げても良いかな」と手応えをつかんでいた。