◇練習試合巨人3―3ロッテ（2026年2月17日沖縄セルラー）巨人ドラフト4位の皆川（中大）が“プロ初安打”をマークした。2試合連続のスタメン出場で、5回無死二塁で左前打を放った。4回の右翼守備でも、前方の飛球をスライディングキャッチして攻守でアピール。15日の広島との練習試合を含め、計8打席で1安打4四球の5出塁で「打つべきボールを打つ。練習からボール球を振らないようにしている」と胸を張った。