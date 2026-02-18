BCリーグの埼玉は17日、レッドソックスなどで活躍した田沢純一（39）の獲得を発表した。20年以来6年ぶりの古巣復帰で、球団を通じ「才能豊かな選手がたくさんいる。経験を伝えることによって少しでも力になれたらと思う」とコメントした。田沢は社会人の新日本石油ENEOS（現ENEOS）から日本のプロを経ずに08年オフにレッドソックス入り。台湾やメキシコでもプレーし、22年に復帰したENEOSを昨年10月に退団していた。