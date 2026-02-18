DeNAは18日のヤクルトとの練習試合で筒香がスタメン出場する。新主将は今春初の対外試合に向け「2、3打席立ちます。打席で何を感じるか。フィードバックする時間にできたら」と意気込んだ。今季から三塁手に専念。3月27日の開幕戦で当たる相手に調整を進める。また昨季までの左翼中心から、一塁手に固定されている佐野も先発出場予定で「一打席一打席を無駄にせず打席に入りたい」と話した。