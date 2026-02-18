【イスタンブール共同】イランは17日、革命防衛隊の軍事演習に伴い、石油輸送の要衝ホルムズ海峡の一部を数時間、閉鎖した。国営テレビが報じた。イラン核問題を巡り、軍事的圧力を強めるトランプ米政権をけん制する狙いがあるとみられる。革命防衛隊は16、17両日、「軍事的な脅威に対する即応態勢を検証する」として軍事演習を実施した。国営テレビは17日、ホルムズ海峡に向けて巡航ミサイルが発射され、海上の標的を攻撃する