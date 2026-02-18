ミラノ・コルティナオリンピックで、悪天候のため１７日から延期されたスノーボード女子スロープスタイル決勝は１８日の日本時間深夜に行われることになった。同男子の決勝の開始時刻も変更された。大会組織委の発表によると、ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣椋真（ヤマゼン）と長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場する男子スロープスタイル決勝は日本時間午後７時２０分から始まる。村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラ