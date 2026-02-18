2026年、Samsungは横幅が従来より広い新型「Galaxy Z Fold」を投入し、折りたたみデバイスのラインナップを拡充すると予想されています。そんななか、One UI 9の初期ビルドから「Galaxy Wide Fold」用と思われる2つのアニメーションが見つかりました。 ↑「Galaxy Z Fold」シリーズの新型は横に広くなりそう（画像提供／Samsung）。 これはAndroid AuthorityがOne UI 9を解析して発見したものです。2025年末、Samsungの未発