bilibili発の人気アニメ『時光代理人』が、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）と本郷奏多のダブル主演で実写ドラマ化され、東海テレビ・フジテレビ系にて4月11日より毎週土曜23時40分に放送されることが決まった。【写真】佐藤大樹のカッコいい撮り下ろしショット本作は、“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが、後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく“タイムスリップ”ストーリー。佐藤が演じるのは、写真