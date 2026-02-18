新人大豊作だ。巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１７日、対外試合デビューとなったロッテとの練習試合（那覇）で先発し、２回２安打無失点と好投。ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）らも実戦で存在感を示している中、開幕ローテ入りを狙う左腕も地元・沖縄で結果を残した。ピンチを切り抜けても、胸の高鳴りは収まらなかった。２回１死一、二塁。山城は池田を三ゴロ併殺打に仕留めると、小さく息を吐いた。