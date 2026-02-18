西武の育成２年目左腕・冨士大和投手（１９）が１７日、背番号にちなんで将来的に沢村賞投手を目指すと誓った。大宮東から２４年育成ドラフト１位で入団。昨年１１月から１２月にかけては、台湾で開催された「２０２５アジアウィンターベースボールリーグ」へ参加した。３試合に先発し、１５回と１／３を投げリーグトップの防御率０・５９、同２位の１８奪三振と躍動し、今春は初の１軍宮崎・南郷キャンプスタートとなった。