◇ミラノ・コルティナ冬季五輪ノルディック複合個人ラージヒル前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離10キロ（2026年2月17日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）個人ラージヒルが17日に行われ、五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）は前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）は125・5メートルの19位で首位と1分50秒差で後半距離10キロをスタートし、19位だった。今季限りでの引退を表明