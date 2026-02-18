ペア・フリーの演技を終え感極まる三浦璃来（左）、木原龍一組＝16日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】イタリアの有力スポーツ紙、ガゼッタ・デロ・スポルトは17日、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）について「マジカルなペアが日本に初めての優勝をもたらす」との見出しで報じ、同種目の日本勢初の快挙を称賛した。紙面では、三浦の前で木原が涙する場面の写真を掲載。「りく