フィギュアスケート女子１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）が１７日、自身のインスタグラムを更新。ショートカットとなり、雰囲気一変となった姿を公開した。「少なくとも私は退屈じゃない」と綴り、セミロングだった髪をバッサリと切った姿を投稿。大人な雰囲気を醸し出した。現在ミラノ・コルティナ五輪が開催中。１５歳での金メダル獲得から８年、最新姿にコメント欄などでは「新しいルックスが狂っ