俳優の玉木宏が主演し、19日放送のフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00）では第7話に堀田茜、高地優吾（※高＝はしごだか）、平野美宇、高田夏帆、鈴木誉、永井理子らのゲスト出演が決定した。玉木演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮（あまね・れん）の元へ舞い込む保険金案件を通じて、さまざまな情報に絡み合う物語。今回の深山リサーチに持ち込まれた保険調査案件