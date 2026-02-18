高木は通算10個目のメダルを獲得。今後の1500mでも頂点を狙う(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュートで日本が米国との3位決定戦を制し、銅メダルを獲得した。メンバーの1人だった高木美帆は、五輪通算で10個目のメダルを獲得。日本女子選手最多記録をさらに伸ばし、ついに大台に乗せた。【写真】妹・美帆さんの銅メダルに歓喜！大はしゃぎの姉・菜那さんをチェック女子団体パシュート準決