ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの佐藤大樹（３１）と俳優の本郷奏多（３５）が東海テレビ・フジテレビ系ドラマ「時光代理人」（４月１１日スタート。土曜、後１１・４０）にＷ主演することが１７日、分かった。中国発の世界的大ヒットアニメの実写化という大型プロジェクトで、初共演の２人は特殊能力を駆使して過去に“ダイブ”する「正反対バディ」を熱演する。原作は世界累計再生数８・５億回を突破したｂｉｌｉｂｉｌｉ発の超人気ア