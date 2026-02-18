重賞初制覇を狙うマイネルチケットは火曜朝、坂路をサッと流し最終追いに備えた。2歳秋から重賞で上位争いを演じてきた堅実派。マイルでも大きく崩れるイメージはないが、2走前（奥多摩S）に制した7Fがベスト。宮師は「順調そのもの。前走同様、状態に問題はないし、今回は上積みがある。条件も今回の方が良いし、スピードも足りている。あとは枠順次第」と上昇気配をアピールした。