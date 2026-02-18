東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定する第６８回ブルーリボン賞の授賞式が１７日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。妻夫木聡（４５）が「宝島」で２０１０年度の「悪人」に続き２度目の主演男優賞を、広瀬すず（２７）は「片思い世界」、「遠い山なみの光」、「ゆきてかへらぬ」の３作で主演女優賞を初受賞した。作品賞では「国宝」の李相日監督が登壇し、盟友の妻夫木と感動的な“共