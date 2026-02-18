センツブラッドは火曜朝、坂路を軽く駆け上がった。斉藤崇師は「小回りも荒れた馬場も対応できる。ハンデも良いと思うし、休み明けでも大丈夫」と手応えを口にする。オープンでの勝利はないものの、前走の鳴尾記念を含めて重賞2着2回の実力馬。昨年ラジオNIKKEI賞2着で小回りの適性を示しており、速い時計にも対応可能。先行力を武器に初タイトルを手にする。