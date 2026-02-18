ボクシングの「２０２５年度年間優秀選手表彰式」が１７日、都内で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は最多記録を更新する８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）を受賞。壇上でのスピーチでは、昨年対戦を呼びかけた中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月に東京ドームで激突することを改めて明言した。また、中谷とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）は技能賞を同時受賞し、Ｗ