ダイヤモンドSで主役を担うのはホーエリート。昨年は中山牝馬S、目黒記念で2着、ステイヤーズS優勝と充実した1年だった。春の大目標に掲げる天皇賞に向け、ここは格好をつけたい始動戦だ。田島師は「昨年は少しずつ体が成長し、ゲートも出るようになりましたね。ただ、今回は牝馬でこのハンデ（56・5キロ）は見込まれた感じがあります」と複雑そうだった。