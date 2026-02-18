シンガーソングライターの平松愛理（61）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。出産直後に「ハッピーバースデー」を歌ったと明かした。平松は「帝王切開だったんですね」と明かし、「でも意識はあるから。ゼロ歳の誕生日じゃないですか。で、『ハッピーバースデー』を名前入りで歌いたい」と言ったという。医師は「無理です」と言ったが、「絶対歌うから」と動画を撮ってもらい、