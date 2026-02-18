巨人に新加入した則本昂大投手（３５）がオープン戦２戦目となる２２日の中日戦（北谷）で移籍後初登板、初先発することが１７日、分かった。楽天から海外ＦＡ宣言し３年総額１３億円の大型契約で加わったベテラン右腕。期待される開幕ローテ入りに向けてまず第一歩を踏み出す。Ｇデビュー戦は２イニングを予定。２４年にセーブ王を獲得するなど過去２年はチーム事情で抑えや中継ぎを務めたが、宮崎キャンプから３年ぶりの先発