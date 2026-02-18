ドラフト４位・皆川岳飛（がくと）外野手（２２）＝中大＝は対外試合初安打に加え、好守を見せるなどアピール。選球眼も抜群で対外試合の出塁率は６割２分５厘となった。＊＊＊粘って粘って、粘り勝った。実戦派ルーキー・皆川が“プロ初安打”でアピールづくしの一日を締めた。１点を追う５回無死二塁。左腕・吉川のフルカウントから７球目の低め１４２キロを逆方向へはじき返し、しぶとく左前へ運んだ。「（右方向への）