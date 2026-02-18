ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールでライブBPを行い、大谷翔平投手（31）と対戦した。パヘスはライブBPで大谷と対戦し、空振り三振に倒れた。また、山本由伸投手の登板時も打席に立ち、1打席目は遊ゴロ、2打席目は見逃し三振だった。練習後のメディア取材で大谷の投球について「この時期としては本当に良いと思う」とうなった。また「球速も出ているし、変化球のキレ