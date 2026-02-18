◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、スーパーモデルのようなスタイルの選手がネットでも話題が上がった。12番滑走で登場したのが、スイスのキミー・レポンドだ。フィギュアスケート選手では珍しい177センチの高身長で、長い手足が魅力。ジャンプが他の選手