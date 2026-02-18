「侍ジャパン強化合宿」（１７日、宮崎）阪神・佐藤輝明内野手（２６）は１８日に行われるライブＢＰに向け、着々と準備を進めた。フリー打撃では３３スイング中、バックスクリーンへの３発を含む５本の柵越えを披露。その後の個別練習では木の花ドームへ向かい、今合宿で初めて特打を行った。「しっかりいい球を見て、慣れていきたいなと思います」とすっかり実戦モードだ。１４日には松井秀喜氏から助言を受け、「元タイガ