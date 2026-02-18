昨年のエルムSを優勝したペリエールも好気配。前走チャンピオンズCは10着に敗れたが、ユニコーンS優勝などで実績のある東京砂マイルなら反撃は十分だろう。黒岩師は「しっかりと調教をやった中でプラス体重で出られそう。今のところはいいバランスで来ている。東京ダートマイルも合っていると思います」と期待した。