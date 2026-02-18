ミュージカルを中心に活躍する女優の新妻聖子（45）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。1歳と7歳の2人の男の子の母だが「出産2回目にして、なんとなくですが、出産のいきみの時の呼吸法が舞台とかミュージカルで歌う時の発声法に凄い似ていることに気が付いてしまって」と明かした。「歌って、多分息のコントロールと支えだと思うんです。テクニカルなことを言うと。出産の時も息