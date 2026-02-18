「侍ジャパン強化合宿」（１７日、宮崎）阪神の森下翔太外野手（２５）が１７日、サンマリンスタジアム宮崎で行われている今年３月のＷＢＣに出場する日本代表の事前合宿で、「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙（６６）から激励を受けた。同氏は大会ではマイアミでの決勝まで訪問予定で、森下は世界一を見せると約束。ラストサムライに、虎の侍が感動を届ける。