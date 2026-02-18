阪神の沖縄・具志川キャンプ第4クール初日となった17日、予定されていたDeNAとの練習試合が、天候不良のため中止となった。実戦機会こそ失われたものの、選手たちは室内練習場でマシン打撃やノックを受けるなど、精力的に汗を流した。また、右脚の肉離れで別メニュー調整中のドラフト1位の立石正広（22＝創価大）が具志川に合流。前川らと打撃練習をするなど、順調な調整ぶりを披露した。以下、平田勝男2軍監督との一問一答