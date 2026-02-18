阪神ドラフト2位の谷端が21日からのオープン戦3連戦に向け、居残り特打で振り込んだ。73スイングで柵越え7発。「柵越えも増えてきたと思う。新人で宜野座でやらせてもらっている立場なので、常に100％でやるだけ」と気合は十分だ。フリー打撃でも43スイングで柵越え4本。「体も全然元気なので」と気合を入れるドラ2ルーキーについて、藤川監督も「勝ちに行くための準備に入る。若手というくくりはない」と戦力として位置づけてい