「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）最強ブルペン陣は今季もワンチームだ。具志川組で調整していた阪神・岩崎優投手（３４）が１７日、宜野座に合流。石井が開幕絶望的となった中、一丸で穴を埋めることを誓った。「残念ではありますけど…。みんなで戦っていくのは変わらない」。後輩の無念をおもんぱかった左腕は、さらに続けた。「もちろん、石井も含めてなんで。一緒に投げることはできないかもしれないですけど、知