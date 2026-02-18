「侍ジャパン強化合宿」（１７日、宮崎）宮崎合宿も第２クール初日を迎え、実戦をより意識した練習が行われた。通常のサンマリン球場ではなく、木の花ドームでスタートした練習では“井端のカーテン”が敷かれた。観客、報道陣に非公開で実施されたのは、ピッチコムを使ってのけん制やバントシフト、タイブレークなど戦術面の確認だった。練習前には、アドバイザーのダルビッシュから提案があった１次リーグで対戦する台湾、