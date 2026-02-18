新外国人ディベイニー（パイレーツ）が木浪、小幡とともに3度目の早出特守を行い、雨の中にもかかわらず30分間、98球のノックを受けた。米国では内野が主に天然芝だったが、土のグラウンドの甲子園に主戦場が変わる。ゴロの跳ね方の違いに順応すべく、練習用の小型ミットを使い、逆シングルも封印。前に出て正面で処理する動作の反復に努めた。佐藤輝をノックに没頭させ、ゴールデングラブ初受賞につなげた藤川流が助っ人にも