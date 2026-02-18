「練習試合、巨人３（降雨コールド）３ロッテ」（１７日、那覇）巨人・松本が新天地で初の対外試合に臨んだ。「１番・中堅」で先発出場すると、三回には四球を見極めるなど２打数無安打で交代。巨人のユニホームを着て挑んだロッテ戦に「違和感もあった」と振り返るが、「緊張感もあった。打席の中でタイミングが遅い感じがすごくしたので、そこはここからしっかり、もう少し上げていけたらいい」と修正箇所を見つめた。