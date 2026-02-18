昨年に続いてクローザーとして期待されている岩崎が、第4クール初日に宜野座キャンプに合流した。継続の重要性を誰よりも知る左腕が視野に入れるのは、「江夏超え」で球団新記録となる10年連続40試合登板だ。「続いているもの（記録）は続けていきたい。去年よりもたくさん投げたいな、という思いはあります」プロ4年目の17年から9年連続で40試合以上に登板。今季もクリアすれば、現在並んでいる江夏豊（67〜75年）を上回っ