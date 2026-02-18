全4勝を6〜7Fで挙げているハッピーマンはマイル克服が鍵。寺島師は「全日本2歳優駿で2着など、1600メートルをこなしていないわけではない。2走前のような差す競馬ができればこのコースでもやれると思う」と分析する。明け4歳で伸びしろは無限大。1歳上がダート最強世代と呼ばれる世代だけに壁は大きいが「精神的にどっしりしてきているので、それが結果につながれば」と期待した。