「練習試合、巨人３（降雨コールド）３ロッテ」（１７日、那覇）巨人のドラフト３位・山城（亜大）が沖縄凱旋（がいせん）マウンドで２回０封デビューを果たした。故郷での“プロ初先発”とあって、スタンドに両親、兄が駆けつけた中での舞台だ。三者凡退で立ち上がりを抑え、二回は１死一、二塁も併殺打で無失点。「（家族も）忙しい中で来てくれているので、こういうピッチングができてすごくよかった」と笑みを浮かべた。