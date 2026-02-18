97年のG1昇格以降初めてとなる牝馬Vを狙うダブルハートボンドは火曜朝、CWコースを軽快に駆け抜けて体をほぐした。中3週とタイトだった前走チャンピオンズCと比べてゆとりのあるローテーションは同馬にとってはプラス材料。大久保師は「（1週前追い切りは）満足のいく動き。これまではチャレンジャーだったが今回は受けて立つ立場になる。G1馬として申し分ない状態」と語った。