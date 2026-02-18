「練習試合、巨人３（降雨コールド）３ロッテ」（１７日、那覇）巨人の丸佳浩外野手（３６）が１７日、今年初の対外試合出場でまさかの“被弾”だ。昨季は公式戦で無死球だったが、２年ぶりの死球で当たり年を予感させた。「めっちゃ悔しいですね。デッドボール当たらないのが売りだったんで。悔しいです。申し訳ないなと、ピッチャーに」優しさがにじんだのは五回だ。この日の３打席目を迎えると、１ボールから１４３キロ