ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールでライブBPを行い、大谷翔平投手（31）と対戦した。ヘルナンデスはライブBPで大谷と対戦し、遊ゴロに倒れた。また、山本由伸投手の登板時も打席に立ち、1打席目は四球、2打席目は右飛だった。練習後のメディア取材で大谷の投球について「良かった」とし「ライブBP初日としてはかなり球も速かったし、体もすごく良い状態だ」