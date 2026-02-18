女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した（左から）高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜、堀川桃香＝ミラノ（共同）最後の五輪と位置付けている29歳の佐藤綾乃は、スピードスケート女子団体追い抜きに3大会連続で出場し、金、銀、銅のメダルを一つずつそろえた。高木美帆の背後を滑ることが多く「美帆さんのお尻しか見てこなかった」と報道陣を笑わせ「引っ張ってくれるという信頼感は大きかった」と感謝を口にした。マススタートなど