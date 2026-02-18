「練習試合、日本ハム５−３中日」（１７日、名護）手応え十分の実戦初投入だった。日本ハム・山崎福也投手（３３）が１７日、中日との練習試合に２番手で登板。四回、先頭の知野に対し新球スクリューボールを解禁。初球でストライクを奪い、０−２から再び投じて空振り三振に仕留めた。「明らかに合っていない三振だったので“おっ！”ていう感覚もありましたし、使えそうだなっていう感じもあった」と笑みがこぼれた。１１