奨学金は、学びの機会を支える制度である一方、返済がはじまった途端に家族間の価値観や距離感が浮き彫りになるケースがあります。とくにパートナーの家族も関わってくると「誰が、どこまで、どの立場で返済をするのか」といった、思わぬトラブルの火種になることもあるようです。エピソード1：夫の奨学金を妻の両親が払ったら、義妹が「ズルい」と言い出して…キョウコ（仮名）さんは、夫のリョウタ（仮名）さんと結婚して約1年。