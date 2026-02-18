先週のバレンタインSで13着だったサンライズホークは当初の予定通り連闘策でG1に挑む。牧浦師は「近走は自分から競馬をやめるようなところがあって力を出せていない。前走はやめ方がマシになっていたので連闘で刺激を与えて変わってくれれば」と一変を願う。引き続き手綱を取る松岡の進言で片側だけチークピーシーズを着用の予定。体調については「昨夏に心身が崩れたが、その時と比べるといい」と上昇ムードを伝えた。